Conheça ao Autcraft, a versão de Minecraft pensada para autistas 

Stuart Duncan, criador do jogo, tem um espectro do autismo Foto: Reprodução/ Minecraft.org

Em 2013, Stuart Duncan criou um servidor chamado Autcraft, uma versão do jogo Minecraft, livre de trolls e praticantes de bullying. A ideia era fazer um ambiente seguro para que pessoas que sofrem de autismo.

A iniciativa deu certo e hoje, de acordo com o The Mighty, já são mais de 8,2 mil participantes. Em um vídeo produzido na época em que criou o jogo, Duncan explica que nessa versão, não é possível destruir a propriedade dos outros.

Além disso, o criador diz que o mais legal sobre o jogo não são as diferenças deste para o Minecraft, mas os resultados que ele traz. "Ele dá às crianças com autismo e suas família um lugar em que eles podem jogar com pessoas como eles, se sentirem seguros, confiantes e ser eles mesmos", opina.

Duncan afirma que não é sobre as outras pessoas os aceitarem, mas sobre cada um se aceitar. "Autcast não é um lugar especial, é um lugar com pessoas especiais", opina Duncan, que tem um espectro do autismo.