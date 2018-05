Confira roteiro pelos locais do casamento entre Harry e Meghan

Príncipe Harry e Meghan Markle vão se casar no dia 19 Foto: Arthur Edwards/Reuters

Com mais de 2,5 mil convidados, o casamento real entre o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle será realizado no dia 19 de maio, ao meio-dia (horário local) no Castelo de Windsor, no Reino Unido. A cerimônia será uma das mais aguardadas do ano, tanto que contará com transmissão ao vivo pela rede britânica BBC. Além disso, é esperada a presença de mais de 100 mil pessoas nas proximidades do castelo.

Para quem não foi convidado e mesmo assim viajará para a Inglaterra, na tentativa de ficar entre a multidão, confira:

- Cidade de Windsor: Local de uma das residências oficiais da família real, está localizada em Bershire, às margens do Tâmisa, entre as cidades de Maidenhead e Reading. Windsor é uma histórica cidade britânica, pequena o suficiente para ser visitada a pé, onde tudo - desde os prédios até os hotéis e itens à venda nas lojas - faz alusão à rainha Elizabeth II e sua família.

Geralmente, todos os dias, às 11 horas, em frente ao Castelo de Windsor, tem a troca da guarda, um compromisso que não se pode perder, mas, em 19 de maio, a cerimônia será cancelada para os preparativos do casamento.

- Castelo de Windsor: Residência oficial da família real, o Castelo de Windsor foi construído no século 11, sendo a fortaleza há mais tempo habitada em todo o mundo. Mais de 500 pessoas vivem e trabalham no local. O castelo sobreviveu ao tempo, desde o tumultuado período da Guerra Civil Inglesa até os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. O lugar é utilizado pelos monarcas a partir do reinado de Henrique I, que foi entre 1100 e 1135.

- Capela de São Jorge: A Capela de São Jorge, datada do século 16, é a mesma igreja em que Harry foi batizado e onde o príncipe Charles se casou com sua segunda esposa, Camilla. O local, um dos monumentos mais famosos e emblemáticos da família real britânica, é pequeno em comparação com a tradicional Abadia de Westminster, onde o principe William e a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, se casaram. A igreja está localizada no interior da residência, na parte inferior do castelo, e pode hospedar cerca de 800 convidados. Após serem declarados marido e mulher, o casal real irá percorrer, de carruagem, os principais pontos da cidade. Harry e Meghan voltarão ao castelo para celebrar o restante do evento.

No entanto, para quem não quer ficar no meio da multidão, é possível passar pelos locais onde a história do novo casal real começou. Uma das opções é o restaurante do hotel Dean Street Townhouse, estabelecimento onde Harry e Meghan se conheceram. Outra possibilidade é o jardim do Palácio de Kensington, onde Harry anunciou oficialmente que se casaria com Meghan. A construção é uma das mais famosas da família real.