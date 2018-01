Confira dicas para proteger crianças da publicidade na internet

Você já parou para pensar que em grandes portais, redes sociais, e até canais infantis no YouTube, as crianças estão constantemente sendo expostas a um grande volume de publicidade? Este tipo de conteúdo pode trazer consequências como estímulo ao consumismo, e confusão entre o que é conteúdo e o que é propaganda, de forma que a comunicação mercadológica voltada ao público infantil chegue até mesmo a violar a legislação brasileira. Confira a seguir algumas dicas do projeto Criança e Consumo, do Instituto Alana, para ajudar pães e mães a lidar com perigos da publicidade na rede.



Foto: StartupStockPhotos / Pixabay