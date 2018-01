Confira as reações do Twitter à decisão de Trump sobre o Acordo de Paris

Arnold Schwarzenegger não foi o único a fazer 'piadinhas' nas redes sociais para criticar Donald Trump e sua decisão de deixar o Acordo de Paris.

Diversos usuários do Twitter, entre eles J. K. Rowling e Emmanuel Macron, postaram imagens e frases para mostrar que discordam da posição do presidente norte-americano. A autora de Harry Potter compartilhou a capa de um jornal alemão que diz: "Terra para Trump: 'vá se ferrar'".

Very much enjoying the German press at the moment. "Earth to Trump..." pic.twitter.com/sPqkUPYVlw