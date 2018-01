Confira 5 opções de teatro gratuitas neste fim de semana

Baal.material tem apresentações no sábado e domingo, no Tehatro João Caetano. Foto: Reprodução/Facebook

A agenda de teatro gratuito em São Paulo traz boas opções para este fim de semana, de 22 a 23. Confira a seleção:

1. Baal.material

A Cia. Les Commediens Tropicales e o Quarteto à Deriva encenam Baal.material, primeira peça do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, publicada em 1918. A ideia é misturar diferentes linguagens artísticas (artes plásticas, vídeo, teatro e música) para trazer reflexões sobre ética e política. A temporada, que começou na última quinta-feira, segue até 13 de novembro, com sessões de quinta a sábado, às 21h, e aos domingos, às 19h. Teatro João Caetano, R. Borges Lagoa, 650 - Vila Clementino. Sábado, 21 horas e domingo, às 19 horas. Vai até 13/11.

2. O Reizinho Mandão

A peça, destinada ao público infantil, é inspirada na obra de mesmo nome de Ruth Rocha. O legal é que todos os atores são portadores da síndrome de Down. A história aborda o Reizinho Mandão, que assume o trono após a morte de seu pai e começa a criar leis absurdas para o povo. Até que a personagem Menina dá a volta por cima, com o ditado "cala boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu". O elenco conta Ariel Goldenberg e Rita Pook (do premiado filme Colegas), além de Joana Mocarzel, da novela Páginas da Vida. Instituto Itaú Cultural, Avenida Paulista, 149 - Bela Vista. Sábados e domingos, às 16h. Vai até dia 30h

3. Bodocongó

A peça mostra um cineasta que filma o tempo passar no Engenho da Luz, uma vila que, a partir das filmagens, começa a receber pessoas do Nordeste inteiro que desejam aparecer no longa. Praça da Sé, 111 - Centro. Sábado e domingo, às 19h15 (retirar o ingresso a partir das 9h no dia do espetáculo).

4. Alguma coisa a ver com uma missão

A história trata do levante dos escravos na América Latina ao abordar a vida de uma auxiliar de enfermagem e de uma gari. que se debruçam sobre o passado graças a uma figura mítica umbandista. Theatro Municipal, Praça Ramos de Azevedo - Centro. Sábado, às 20h, e domingo, às 19h.

5. Espelhos

A peça reúne o conto O Espelho, de Machado de Assis, e o conto de mesmo nome de Guimarães Rosa. Oficina Cultural Oswald de Andrade, sala 7. Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. Sábado, às 20h.