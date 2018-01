Concurso de Miss terá sua primeira participante com síndrome de Down 

Jovem é bailarina e já venceu um concurso de beleza Foto: Facebook/ Mikayla Holmgren - Dancer with Down Syndrome

Mikalya Holmgren já está acostumada a participar de concursos, mas ela está prestes a entrar para a história: ela será a primeira mulher com síndrome de Down a competir no Miss Minnesota, nos Estados Unidos.

A jovem de 22 anos é bailarina e já venceu o Minnesota Miss Amazing, concurso voltado para mulheres com necessidades especiais. À People, ela diz que não ficou nervosa ao se inscrever para o novo desafio e quer mostrar sua personalidade. "Quero mostrar como é minha vida, sendo feliz e aproveitando. Quero mostrar o que é a síndrome de Down", afirma.

"Eu fiquei tão feliz [de entrar no concurso] e tinha um sorriso no rosto", lembra Mikalya de sua reação ao saber que iria competir.

À revista, Delise Wallace, co-diretora executiva do concurso de Miss de Minessota, afirma que a jovem é a candidata perfeita. "Mikalya é uma mulher jovem, inacreditável e comprometida. Nós sentimos que ela tem exatamente o que é preciso para competir no Miss Minnesota", opinou.

O concurso será o dia 26 de novembro e a jovem está ansiosa. "Significa que minha vida está mudando por causa de uma competição. Estou muito orgulhosa de mim. É algo novo na minha vida", disse Mikalya à People.