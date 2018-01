Como seria a versão 'política brasileira' do Jogo da Vida?

Jogo de tabuleiro foi sucesso no Brasil Foto: Pixabay/ lucasdj

Depois de o seriado House of Cards ter recebido uma 'versão brasileira', agora é a vez do Jogo da Vida. Usuários do Twitter iniciaram uma corrente para pensar como seria o jogo, que fez bastante sucesso no Brasil em décadas passadas, se ele ganhasse uma versão da política nacional.

O Jogo da Vida é uma simulação da vida real onde os jogadores crescem na carreira, se casam, têm filhos, compram carros, seguros e por aí vai.

A cada 'casinha' avançada no tabuleiro, os jogadores recebem instruções, como: “Você arrumou um novo emprego, receba R$200”, “seu carro quebrou no meio da estrada, fique uma rodada sem jogar”, ou ainda “seus filhos ficaram doentes, pague R$50”.

Os usuários das redes sociais pegaram a dinâmica do jogo e a adaptaram aos eventos da política brasileira.

Veja abaixo os melhores comentários!

ainda não criaram um Jogo da Vida da política brasileira? - dia da propina. receba seu pagamento - você foi delatado. volte 5 casas — Danilo Sanches (@danilo_sanches) 19 de maio de 2017

@danilo_sanches - seus áudios vazaram no jornal nacional, pague 50 mil em advogados de defesa — João △ (@dissertativo) 19 de maio de 2017

@danilo_sanches vc derrubou um presidente. jogue novamente — NPaula (@PaulaN_A) 19 de maio de 2017

- o presidente do frigorífico aceitou seu acordo. receba 100 mil - seu helicóptero foi confiscado. pague 50 mil — Danilo Sanches (@danilo_sanches) 19 de maio de 2017

@danilo_sanches Você está preso mas segue recebendo propina, avance 3 casas — Fernando (@fernando_jsb) 19 de maio de 2017

@danilo_sanches Seu primo vai delatar, mate-o antes da próxima rodada — Jackie O' (@_jackieou) 19 de maio de 2017

@danilo_sanches @TaianeOliveira - você foi filmado carregando mochila com propina. Fique uma rodada sem jogar. — mundo cão (@simiotes) 19 de maio de 2017