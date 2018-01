Como era o mundo em 2007, quando Renan Calheiros foi acusado

Você lembra do mundo antes do iPhone? É, quando ainda dormíamos em cavernas, nos aquecíamos com fogueiras e usávamos lamparinas para iluminar nossas casas. OK, mas sério. Você lembra como era não poder acessar redes sociais, usar o WhatsApp e ver vídeos de onde estivesse? Pois é, faz tempo.

Foto: Reprodução