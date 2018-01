Comercial alemão cria animação sobre história do coelho da Páscoa

Você já se perguntou o que os ovos têm a ver com os coelhos? Foto:

A rede de supermercados Netto, na Alemanha, criou uma história fofa para explicar a relação ovos e coelhos de Páscoa. O comercial lançado para o período pascal sugere que tudo tenha começado a partir do casamento de uma galinha e um coelho, que se apaixonaram em uma festa. Casados, deram origem a um ovo, de onde saiu o primeiro coelho que bota ovos. Seria o coelho da Páscoa.

A vida do bichinho é tratada com a de um humano. O nascimento, os sustos, o primeiro dia na escola, o bullying e aquele momento em que a gente foge sabe-se lá pra onde. O video também mostra o sucesso na vida e o momento em que o coelho volta para casa.

No comercial, a cada momento em que o coelho se assusta ou tem alguma emoção mais forte, ele bota um ovo colorido, um elemento fundamental na crença da Páscoa, que começou na Alemanha. São de lá os primeiros registros de crianças sendo procurando ovos ocos de galinhas, coloridos à mão. Já que o período pascal é o mesmo do fim do inverno, época em que os coelhos começam a sair das tocas, o cenário era formado por crianças, coelhos e ovos. Era como se os bichinhos truxessem os ovos.

A associação faz sentido também na cultura cristã, que na Páscoa comemora a ressurreição de Jesus. O ovo é o símbolo da vida, e o coelho representa a reprodutividade.