Com memes, internautas reclamam da atualização do Whatsapp

Reclamações no Twitter tem a hashtag #KdMeuStatusDoWhats Foto: Reprodução/ Twitter

Na última quarta-feira, 22, o Whatsapp lançou sua última atualização. O novo recurso do aplicativo é o mesmo que já existe no Snapchat e no Instagram: mandar fotos e vídeos que só ficam disponíveis durante 24 horas.

Os internautas reagiram a atualização na internet - e a primeira impressão não foi tão positiva assim. No Twitter, muitos usuários reclamam que não aguentam mais a mesma ideia sendo reproduzida em aplicativos diferentes. Outros sentem falta do status para mandar indiretas pro 'crushes'.

As críticas se popularizaram com a hashtag #KdMeuStatusDoWhats. Veja algumas das reclamações sobre a atualização:

Como fica as minhas indiretas pro crush? Como fica as minhas frses da bad? #KdMeuStatusDoWhats pic.twitter.com/ZAcHH50AKh — Bella ?? (@Bella_Viictoria) 23 de fevereiro de 2017

E hoje se encerrou as pesquisas no google sobre: "Frases para status de Whatsapp"#KdMeuStatusDoWhats — Laura (@laurahdalagnoli) 23 de fevereiro de 2017