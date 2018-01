Cobra é encontrada em trem da Indonésia e passageiro mata o animal sem hesitar

Cobra foi encontrada em trem na Indonésia e passageiro a matou. Imagem ilustrativa. Foto: Pixabay

Já imaginou estar no trem a caminho de casa ou do trabalho quando, de repente, aparece uma cobra? Pois foi isso o que aconteceu em um trem em Jacarta, na Indonésia: uma cobra foi encontrada rastejando no bagageiro superior do trem.

Porém, para azar da cobra e sorte dos passageiros, um homem destemido pegou o animal pelo rabo e rapidamente o bateu no chão com força suficiente para matá-lo. A cobra então foi deixada na plataforma do trem com os seguranças.

De acordo com o jornal Derkit News, seguranças da empresa de trem acreditam que a cobra foi levada para o trem por um passageiro. Essa, porém, não é a primeira vez que isso acontece: em abril, uma cobra também apareceu em um vagão de trem de Kiama, na Austrália.

O momento foi filmado e compartilhado nas redes sociais: