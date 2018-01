Cobertor de sereia vira peça de desejo para outono no hemisfério norte

Foto: Divulgação

Com o início do outono acima da linha do Equador, uma peça ganhou bastante destaque na internet. O mermaid blanket - ou cobertor de sereia - já é moda entre crianças e adultos.

Geralmente feita em crochê, a peça pode ser só do comprimento das pernas ou se estender até os ombros.

Deve ser um pouco difícil para se movimentar usando a cauda, mas quem é que precisa deixar o sofá quando se tem tanto estilo, não é mesmo?

O cobertor está à venda em vários sites. Na Etsy, por exemplo, o preço dos modelos infantis começa em torno de R$ 30. Os mais caros para adultos passam dos R$ 700. Mas, para quem é expert no crochê, também há tutoriais que ensinam a fazer a peça. Veja: