Criança destrói mais de R$ 4 mil em produtos de maquiagem, relata cliente

Criança teria destruído um mostruário de sombras em uma loja de maquiagem. Foto: Pixabay

Uma enorme paleta de mostruário de sombras da marca de maquiagem Sephora teria sido destruída por uma criança que acompanhava a mãe em uma loja no Estado americano da Geórgia. O valor do conteúdo é de US$ 1.300, o equivalente a R$ 4,23 mil.

O relato foi feito por uma maquiadora profissional que chegou depois da confusão e viu a paleta da linha Make Up Forever já destruída. Ela teria se informado com os próprios vendedores sobre o que teria acontecido, pois quando chegou a mãe e o filho estavam se afastando do local.

Na opinião da profissional, as mães não devem levar os filhos para lojas de maquiagem. "Não é bom para vocês, eles ou para os produtos mais caros".

Para os internautas, a principal causa da confusão foi o descuido da mãe em relação ao filho. "A nota deveria ser no sentido de se manter atenta a seu filho durante as compras".

It's not easy to just leave your kids behind. The note should be to make sure you keep an eye out on your child while you shop https://t.co/EjpNhxwtn5 — Shadina Adia (@heybuddy1) 15 de novembro de 2017

Para outra usuária, "a mãe é descuidada e não presta atenção nas outras pessoas. É meu trabalho me assegurar de que meus filhos não estão destruindo propriedades e uma loja".

I have 3 small kids. Whenever I go anywhere with them, every two minutes (max!!) I’m doing a head count. That woman whose child ruined the Sephora display is careless & self-absorbed. It’s my job to make sure my kids aren’t destroying store property. Period. — Belinda (@belindalaurie) 15 de novembro de 2017

Na opinião de Katina @KMThirtyOne, o problema é o mau comportamento. "Essa é uma criança que cresceu sem respeito. Não leve seus filhos a nenhuma loja enquanto eles não tiverem respeito".