Cliente do McDonald's chama polícia por demora em receber nuggets

Polícia de Waco, no Texas, fez graça da ocorrência Foto: Pixabay

A polícia da cidade de Waco, no estado de Texas, nos Estados Unidos, recebeu uma ligação para atender uma chamada incomum na última sexta-feira, 9. Uma cliente do McDonald's ligou para a emergência porque pediu nuggets em uma unidade da rede, mas o atendente teria entregue o lanche frio e com muito atraso.

Segundo informações da agência Associated Press, a cliente disse à polícia que queria levar o lanche de graça por conta das falhas no atendimento.

Enquanto discutia com os funcionários da rede de restaurantes, a mulher se recusou a sair da fila do drive-thru. A partir daí, um funcionário do McDonald's também teria chamado a polícia.

Com a chegada dos oficiais, a mulher recebeu o dinheiro de volta, mas foi embora sem os nuggets.

O perfil oficial da polícia de Waco fez um relato divertido sobre o ocorrido em seu Facebook.

"Sim, aconteceu! De fato recebemos uma chamada de Nuggets ontem à noite. Policiais foram chamados ao drive-thru de um restaurante porque uma cliente estava brava por seus nuggets estarem ao ponto e ela não poder levá-los de graça. Sim, realmente fomos atrás desse chamado. Não... Ela não levou os nuggets de graça. Sim, nós deslocamos dois policiais para essa ocorrência. Departamento de Waco, onde a vida não é normal".