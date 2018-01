'Cinquenta Tons Mais Escuros' ganha trailer; assista

Foto: Reprodução/Youtube/Universal Pictures

Quem não aguentava mais esperar pelo trailer do segundo filme da saga Cinquenta Tons de Cinza pode se acalmar: a espera acabou.

A Universal Pictures Brasil publicou nesta quarta-feira, 7, o primeiro trailer de Cinquenta Tons Mais Escuros. Dirigido por James Foley, de House Of Cards, o longa mostra a continuação da história do casal, mas dessa vez com destaque para a luta de Anastasia (Dakota Johnson) contra o ciúme das ex-namoradas ou parceiras de Christian Grey (Jamie Dornan).

Veja:

O filme estreia em 10 de fevereiro de 2017.