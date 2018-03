Cinema irlandês recebe cãezinhos para exibição especial de filme

O filme Ilha de Cachorros (Isle of Dogs, originalmente) rendeu um momento inusitado para muitos donos de cãezinhos na Irlanda: uma sessão de cinema ao lado de seus pets.

"Tivemos o melhor momento assistindo Ilha de Cachorros no primeiro filme 'dog friendly' da Irlanda! Tantos cachorros bem comportados. Esperamos muito mais eventos!", escreveu o perfil da instituição Dogs Trust Ireland, que compartilhou diversas fotos do evento em seu Twitter.

A exibição ocorreu no Light House Cinema, em Dublin, na Irlanda, e contou com um pequeno bazar antes da sessão. Os convites para a pré-estreia eram válidos para um cãozinho, além de seu dono, e também alertavam sobre o horário de verão, iniciado hoje no país, para que ninguém se atrasasse.

Recentemente, um cinema de São Francisco, nos Estados Unidos, afirmou que permitiria o mesmo - desde que os donos pagassem um ingresso para si e outro para os cães. Wes Anderson, o diretor do longa, também vem sendo acusado de apropriação cultural e perpetuação de estereótipos por conta do filme. Leia mais aqui.

Confira imagens dos cachorrinhos na sessão de cinema!

We had the BEST time watching #IsleOfDogs at Ireland’s first dog friendly movie screening at @thelighthoused7! So many well behaved dogs Here’s hoping to many more events! Thanks so much @thedoggiedo, @20thcenturyfoxirl & @LightHouseD7 for organising. #dogfriendlyireland pic.twitter.com/7LXZbQOcfH