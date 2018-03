Cinema permite que espectadores levem seus cães em estreia de filme

Boa parte dos personagens de 'Isle of Dogs' são cachorros Foto: Reprodução de 'Isle of Dogs' (2018) / 20th Century Fox

Dizem que os cães possuem a personalidade de seus donos – isso quer dizer que pets e donos também compartilham o gosto por filmes? Um cinema de São Francisco, nos Estados Unidos, vai permitir que os espectadores levem seus cachorros para a estreia do filme Isle of Dogs (Ilha dos Cães, em tradução livre), do diretor Wes Anderson.

A sessão ocorrerá no dia 19 de março no cinema The Roxie Theater. “Cachorros estão convidados e serão aceitos nesta sessão. Cão e dono terão que ter, cada um, a sua entrada”, informa o site do cinema.

Como muitos cachorros juntos em um local fechado podem ficar inquietos e até com vontade de fazer suas necessidades, o cinema afirma que cada dono ficará responsável pelo comportamento de seu animal. “Cães agressivos demais ou incontroláveis serão convidados a se retirar”.

Isle of Dogs conta a história de uma cidade no Japão futurista onde todos os cachorros são levados para morar em uma ilha repleta de lixo. Atari Kobayashi, filho do prefeito da cidade imaginária, entra numa aventura para recuperar seu pet.

As entradas para a estreia do filme no The Roxie Theater já esgotaram, mas o cinema promete lançar uma nova sessão com permissão para os cães em abril.

Confira o trailer do filme: