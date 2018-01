Cinema americano exibe 'It: A Coisa' em sessões exclusivas para palhaços

'It: A Coisa' teve sessão especial para palhaços em cinemas americanos. Foto: Brooke Palmer/Warner Bros

Uma rede de cinemas americana, a Alamo Drafthouse, fez sessões de It: A Coisa especialmente para palhaços. O evento foi realizado no último sábado, 9, e as fotos das exibições foram divulgadas no Instagram do cinema.

Nas salas, os palhaços foram pintados e fantasiados e havia maquiadores à disposição. A ideia surgiu após um comentário de um internauta, que perguntava se o cinema teria uma sessão especial "para aqueles que se identificam como palhaços".

O filme é inspirado no livro homônimo de 1986, escrito por Stephen King, e estreou no Brasil na última quinta-feira, 7. O longa conta a história de um palhaço chamado Pennywise.

Confira algumas fotos abaixo - clique na seta para conferir todas as imagens:

