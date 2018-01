Cinco motivos para as pessoas não se apavorarem com a Era de Saturno 

Nesta segunda-feira, 20, começa a Era de Saturno Foto: Pixabay/ looser

A chegada da Era de Saturno nesta segunda-feira, 20, tem assustado muitas pessoas. Você sabe por quê? De acordo com o astrólogo André Mantovanni, há um mito em torno deste planeta, chamado por muitos de 'grande maléfico'. É um astro que orienta as pessoas a terem mais responsabilidade e a impor limites.

Leia também: Os melhores memes de quem não está nem ai para o início da Era de Saturno

"Ele [Saturno] tem uma figura de pai, que é um pouco mais duro, disciplinador", explica André. "Quando temos um trânsito de Saturno ou ele está passando pelo nosso mapa, as coisas ficam mais duras, mais difíceis." Tudo isso também assusta as pessoas pois cada era dura 36 anos.

Ficou nervoso?

Explicados os 'problemas' com esse planeta, é hora de todos ficarem calmos! Apesar de tudo isso, André deixa claro que quem não deve, não teme! "Se você estiver fazendo tudo certo, você terá resultados bons", então, alguns podem ficar tranquilos - a não ser que você esteja fazendo algo de errado... Aí, serão longos 36 anos.

Além das dificuldades, André dá cinco motivos para comemorar a chegada da Era de Saturno:

- É uma era extremamente de reestruturação. "Tudo que está fora do lugar, que não está resolvido, se reestrutura", indica o astrólogo.

- Saturno traz mais senso de responsabilidade! O astro faz com que as pessoas fiquem mais centradas.

- Tudo aquilo que o astro traz para o caminho das pessoas é duradouro, permanente e nada destrói.

(Talvez não tão duradouro quanto as contas no fim do mês)

- É o planeta da maturidade, que trás consciência. É momento de cada um reconhecer seus limites.

- André afirma que Saturno nos faz compreender que aqueles que não têm disciplina é que enfrentarão a ira do planeta. "É preciso ter um pouco mais de leveza desse amadurecimento e responsabilidade." As pessoas aprendem a ser mais sérias com as lições de Saturno.