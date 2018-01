Cidade norte-americana tem eleição decidida por sorteio de 'cara ou coroa'

Sorteio de cara ou coroa decide eleição de pequena cidade nos EUA. Foto: PIxabay

A cidade de Bolton, na zona rural do Estado de Connecticut, no nordeste do Estados Unidos, teve sua eleição para o conselho da prefeitura decidida em um sorteio de moedas - o clássico cara ou coroa.

Entre os candidatos para os cinco cargos do conselho municipal de Bolton, dois tiveram a mesma quantidade de votos: Michael Eremita, do Partido Republicano, e o democrata Kim Miller. Ambos receberam 718 votos.

A lei municipal da cidade prevê sorteio de moedas para desempate de eleição, e desta vez o método foi empregado.

Eremita, Miller e Elizabeth Waters, que já estava eleita para o conselho, jogaram as moedas. Eremita e Waters tiraram coroa, e Miller, cara. O republicano foi o vencedor porque teve o mesmo lado da moeda que um membro já nomeado.

Com informações da Associated Press