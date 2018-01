Cidade do México tem sorveteria para cachorros

Conheça a Don Paletto, sorveteria dedicada aos cães. Foto: REUTERS/Carlos Jasso

Depois do bar para cachorros criado na Croácia, foi a vez da Cidade do México criar um ambiente com cardápio especial para cachorros: a Don Peltto, uma sorveteria com sabores feitos especialmente para os caninos.

O sorvete é chamado de 'heladog', uma mistura de helado (sorvete, em espanhol) com dog (cachorro, em inglês). Segundo o dono da Don Paletto, Mauricio Montoya, humanos também podem ingerir os sorvetes, que são feitos de iogurte natural e lactobacilos.

Os sabores, porém, foram feitos pensando no que os cachorros gostam. Montoya ainda diz que o heladog pode fazer bem para o sistema digestivo dos cães. Confira algumas fotos da sorveteria abaixo:

* Com informações da REUTERS