Ciclista tira selfie com bichinho australiano que não parava de segui-lo

O quokka que não queria deixar o ciclista Campbell Jones ir embora Foto: Rottnest Fast Ferries @rottnestfastferries

Campbell Jones fazia, em janeiro, um passeio de bicicleta pela ilha Rottnest, na Austrália, quando se deparou com um fofo e feliz quokka, animal comum no país e que é conhecido por ser muito amigável com turistas. O bichinho passou a acompanhar cada passo do rapaz de 21 anos que decidiu tirar uma selfie com o novo amigo; veja:

O ciclista contou ao 'Estadão' que os quokkas estavam sentados perto da rodovia quando ele e sua namorada pararam para observá-los. "Eles caminharam em nossa direção. Então, chegamos perto e conseguimos tirar fotografias e selfies. Quando eu estava voltando para minha bicicleta, depois de passar 20 minutos com eles, percebi que um deles estava me perseguido , então eu coloquei a gopro em seu caminho e ele pulou direto para a câmera", diz Jones.