Chocolate? Ovo de Páscoa agora é de coxinha!

'Ovo de Páscoa de Coxinha', da Mari Salgados Foto: Mari Salgados

Você está morrendo de vontade de comer um ovo de Páscoa, mas cansou da mesmice, acha todos muito caros, ou simplesmente não gosta de chocolate? Então se prepare para a grande novidade para a festividade em 2017: o ovo de Páscoa de coxinha.

Sim, é isso mesmo que você leu, e que está vendo na foto acima. A criadora da ogrice gastronômica é Marilza Vieira, da cidade de Cascavel, no Paraná.

"Trabalho como doméstica há 10 anos, na mesma casa, mas, como estou recebendo muitos pedidos de salgadinho, resolvi pedir a conta e mexer só com salgado", conta ela, que já planejava mudar os rumos de sua vida profissional há alguns meses. O sucesso com o 'ovo de coxinha' veio a calhar.

Ela conta que tudo começou quando uma cliente fez um pedido inusitado: "O namorado não gostava de chocolate, e ela perguntou se tinha como eu fazer um ovo no formato de coxinha".

Ela garante que a coxinha (ou seria uma 'coxona'?), de 1,3 quilo, e que custa R$ 30,00, serve bem a seis pessoas. Em seguida, ela postou a foto em um grupo da internet, pedindo que as pessoas repassassem aos amigos. Alguém enviou para um blog, e a partir daí, viralizou.

"Coloquei chip no celular que não tem internet, porque era muita coisa. Quem está respondendo as mensagens são minha amiga e minha filha, porque eu preciso trabalhar!", conta. De acordo com ela, até a tarde da última quinta-feira, 30, tinha apenas 242 curtidas em sua página. Atualmente, são cerca de 4 mil.

Marilza, que trabalha sozinha com a ajuda de seu filho de 17 anos, conta que precisará limitar a quantidade encomendas para poder dar conta de tudo.

A cozinheira sonha alto: após saber que o 'recorde' de uma coxinha no Brasil é de 11 quilos, pensa no desafio de produzir uma com impensáveis 15 quilos, que seria destinada ao grupo de jovens da Igreja de seu bairro.

Além disso, promete uma novidade para o Dia das Mães que "vai repercutir a mesma coisa" que os ovos de Páscoa. Será?