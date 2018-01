Channing Tatum cancela projeto que tinha com a produtora de Harvey Weinstein

O ator Channing Tatum cancelou projeto de filme que ele tinha com a produtora de Harvey Weinstein Foto: Mario Anzuoni/Reuters

O ator Channing Tatum anunciou nesta última quarta-feira, 18, que rompeu o contrato que tinha com a The Weinstein Company para a produção de um filme baseado no livro Perdão, Leonard Peacock. Harvey Weinstein, que era presidente da empresa, foi demitido após dezenas de denúncias de assédio e abuso sexual contra atrizes.

O livro, escrito por Matthew Quick (que também escreveu O Lado Bom da Vida, adaptado em filme em 2012 pela própria The Weinstein Company e indicado a oito Oscars), conta a história de um garoto que após sofrer repetidos abusos sexuais de seu melhor amigo, decide que é hora de matá-lo e se suicidar depois. A adaptação seria co-dirigida por Tatum e Reid Carolin, que produziu vários dos filmes do ator.

“As bravas mulheres que tiveram a coragem de falar a verdade sobre Harvey Weinstein são as verdadeiras heroínas para nós. Elas estão carregando os pesados tijolos para construir o mundo mais igualitário em que todos nós merecemos viver”, escreveu Tatum. “Nosso único projeto em desenvolvimento com a TWC, o brilhante Perdão, Leonard Peacock, de Matthew Quick, é a história de um garoto cuja vida foi destruída por abuso sexual. Nós não iremos mais desenvolver este ou qualquer outro projeto com a TWC, mas aproveitamos a oportunidade para nos lembrarmos da poderosa mensagem que o livro passa”, continuou o ator.

“Essa é uma oportunidade gigante para criarmos mudanças positivas que possamos nos orgulhar. A verdade está aí, vamos terminar o que nossas incríveis colegas começaram e eliminar abusos da nossa comunidade de uma vez por todas”, finalizou o post, que também foi assinado por Carolin.

