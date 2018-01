Cenários em malas mostram destruição causada pela guerra na Síria

'Unpacked: Refugee Baggage' é o nome do projeto, que conta histórias reais de refugiados sírios nos Estados Unidos. Foto: Fotos cedidas por Ahmed Badr/Unpacked Refugee

Explosões, construções em ruínas, ruas cheias de poeira resultante de casas demolidas, crianças e adultos de todas as idades cruzando as fronteiras do país em busca de abrigo e proteção: essa é a realidade da Síria, que vive uma severa guerra civil desde 2011.

Se os mais de 5,5 milhões sírios que deixaram seus país nos últimos seis anos não são o suficiente para chamar a atenção do mundo para a situação do país, um artista sírio resolveu tornar esse sofrimento mais visível: ele expôs malas abertas que mostram um pouco da destruição que a guerra causou no país. Cada mala tem um fone de ouvido ao lado, com o qual os visitantes podem ouvir as histórias dos refugiados retratadas em cada mala.

Em parceria com o estudante iraquiano Ahmed Badr, o artista sírio Mohamad Hafez criou o projeto Unpacked: Refugee Baggage, algo como 'Abrindo as malas: a bagagem de um refugiado'. O objetivo, segundo ele, é "humanizar os refugiados, imigrantes e muçulmanos e incentivar pessoas em todo o mundo a se preocuparem com eles".

"Em uma sociedade dividida, se você falar com políticos, você está automaticamente dividindo a audiência. Nós viemos juntos, Ahmed e eu, e nós queríamos fazer algo que engajasse qualquer pessoa, da direita ou da esquerda, nessa grande nação", diz Hafez ao Mashable.

"Ao contar a história dessas pessoas através da arte, nós percebemos que podemos cativar e prender mais os visitantes nessas histórias", falou. São dez malas na exposição, e cada uma delas conta a história real de um sírio refugiado nos Estados Unidos.

A exposição já passou pelo Centro de Humanidades Whitney na Universidade de Yale e pelo New Haven's City Wide Open Studios. A ideia é passar por todos os estados dos Estados Unidos e coletar, até o fim do mandato de Trump, 50 malas, ou seja, cinquenta histórias diferentes.

Confira mais fotos da exposição na galeria abaixo: