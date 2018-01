Cavalo se despede de dono em velório

Foto: Pixabay

A internet está emocionada nesta quarta-feira, 4, com a história de amizade entre um vaqueiro paraibano e um cavalo. Wagner Figueiredo de Lima cuidava de Sereno há oito anos, e parece que a parceria entre os dois também representava muito para o animal.

No velório de Wagner, que morreu em um acidente de moto na madrugada do dia 1, o cavalo emocionou muita gente ao deitar a cabeça sobre o caixão.

“Esse cavalo era tudo para ele [Wagner], era como se o cavalo soubesse o que estava acontecendo e quisesse se despedir. Durante todo o trajeto até o cemitério ele relinchava e batia com as patas no chão”, disse Wando de Lima, irmão de Wagner, ao portal G1 (leia aqui).

As imagens divulgadas pelo jornal Diário do Sertão correram a internet. Wando afirmou ao G1 que cuidará do animal.

Foto: Reprodução/TV Cabo Branco