Casal vai vestido igual a Michelle e Barack Obama em seu baile de formatura 

Convite de Seth também teve a ver com o ex-presidente Barack Obama Foto: Instagram/ seth.moffitt

Para convidar sua namorada para o baile de formatura, Seth Moffitt fez um cartaz temático. Em uma cartolina, ele escreveu "eu não quero ir ao baile 'Obama self'", em vez de 'all by myself', em português, sozinho.

A namorada, Cassie Berta, não só aceitou como comprou a ideia e os dois foram vestidos como Michelle e Barack Obama no 36º Kennedy Center Honors Gala, em 2013. "Ele é o presidente com quem crescemos e nós admiramos os Obamas por sua força, humildade e compostura durante seus anos no cargo", disse a menina ao BuzzFeed.

Cassie conseguiu seu vestido em uma loja online especializada em recriar vestidos de celebridades. Para Seth foi mais fácil: ele usou um termo com uma gravata borboleta preta.

Ao Buzzfeed, a namorada ainda disse que essa era uma maneira de mostrar que você pode se inspirar em outra cultura de maneira positiva e respeitosa. Clique na flecha à direita para ver a comparação.