Casal se conhece em julgamento e se casa no mesmo tribunal

Casal pôde oficializar a união no mesmo tribunal em que se conheceu (imagem ilustrativa) Foto: Pixabay/@12019

Um casal nos Estados Unidos se conheceu durante um julgamento e se casou menos de três anos depois no mesmo tribunal. Kris e Sarah Gerig se viram pela primeira vez quando foram chamados para compor o júri de um caso de roubo.

Kris acha que eles foram unidos pelo destino. “Primeiramente, havia 200 potenciais jurados. Esse número caiu para 30 e, finalmente, só restaram seis e uma alternativa - Sarah era essa alternativa”, falou ao Good Morning America.

Sarah contou que o rapaz chamou sua atenção por estar “bem-vestido” e ser o único a estar com um notebook e lápis. O julgamento durou apenas dois dias e não foi suficiente para que eles pudessem conversar.

Contudo, as pessoas do júri tiveram que voltar ao tribunal uma semana depois para saber se seriam convocados para um novo julgamento. Foi quando Kris chamou Sarah para sair e eles almoçaram no mesmo dia.

Eles ficaram noivos um ano após se conhecerem e brincaram que seria uma boa ideia se casar no mesmo tribunal onde se conheceram. A cerimônia aconteceu no último dia 14 e até mesmo a juíza que oficializou a união, Robin Pittman, era a mesma que estava no julgamento em que eles serviram como parte do júri.