Casal salva pombo machucado e história viraliza no Facebook

Pombo 'Rogerinho' foi resgatado com vida após se machucar Foto: Facebook/isismusial

Seria uma segunda-feira, 5, normal na vida de Ísis Musial, moradora de Curitiba, não fosse um pequeno pombo machucado na garagem de seu prédio.

Consternada com a situação, ela pediu ajuda ao namorado, Hector Lessa, para levar o animal a uma clínica veterinária. E, para completar, detalhou sua saga de uma forma hilária no Facebook, com direito a texto e fotos do bichinho.

“Dado como morto na garagem do condomínio, desenganado pela medicina. Contra todas as probabilidades, se mostra vívido e pleno. A Fênix dos Pinheirais ressurge. Mais gloriosa que nunca”, brincou Ísis no fim da publicação.

A história de Rogerinho (nome que Ísis deu ao pombo) logo viralizou e já tem mais de 27 mil curtidas e 8 mil compartilhamentos na rede social.

Confira: