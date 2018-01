Casal que vive junto há mais de 20 anos ganha cerimônia de casamento em UBS

Pedro e Alaice estão juntos há 20 anos e ganharam uma cerimônia de casamento numa UBS de Sorocaba. Foto: Felipe Pinheiro/Reprodução/G1

A Unidade Básica de Saúde de Sorocaba, interior de São Paulo, teve um dia diferente na última semana: os funcionários realizaram a cerimônia de casamento de Pedro Sanchez Moreno, de 81 anos, e Alaice, de 61, no local. As informações são do G1.

O casal está junto há 20 anos, mas nunca oficializaram a união. Como são atendidos na UBS com frequência, os funcionários se comoveram com a história de amor e deram uma cerimônia de casamento de presente, e os noivos tiveram tudo o que tinham direito.

Alaice usou um vestido branco e se maquiou. "Eu pedia a Deus por esse momento", disse ela sobre se encontrar com o marido no 'altar'. Já Pedro usou terno preto, gravata, camisa branca e um chapéu de palha. Quando ele a viu, ele disse: "Ela está bem mais bonita do que eu".

Então os dois se encontraram, disseram algumas palavras e, finalmente, se beijaram. Recebram aplausos de todos na sala da UBS. A coordenadora da unidade, Lidiane Schutzes, disse ao G1: "A gente não vê um sem o outro. Eles estão quase que diariamente aqui na unidade e são muito conhecidos na comunidade. Eles mereciam tudo isso.".

Mas por que, depois de tantos anos, eles nunca se casaram? Pedro contou que ficou viúvo pouco antes de conhecer Alaide, então demorou para que ele conseguisse os documentos necessários para se casar novamente. Além disso, a sua agora esposa perdeu seus documentos e só tirou os novos há cerca de dois meses.

Eles se conheceram na Paróquia Santo Antônio, em Sorocaba, e os dois garantem que foi amor à primeira vista. O sobrinho de Pedro, Cláudio Rabano Sanchez, assistiu à cerimônia e contou ao portal de notícia que acompanha o casal de perto há anos. "Moro do lado da casa deles. É uma alegria vê-los casando, porque era um desejo dos dois. Eles merecem, pois são pessoas simples e humildes", disse.