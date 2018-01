Casal que se conheceu na pré-escola se casa 20 anos depois

Quando estavam na pré-escola, Matt disse que iria se casar com Laura. Vinte anos depois, os dois realmente se casaram. Foto: facebook.com/laura.scheel.7

Matt e Laura se conheceram na pré-escola e, na época, ele dizia que iria casar com ela um dia. No fim do ano passado, duas décadas depois, isso realmente aconteceu.

Leia também: Casal recria foto 25 anos depois em Parada LGBT

"Uma das minhas lembranças mais antigas é de quando tinha três anos, e fiquei em frente a classe toda, declarando que eu iria casar com Laura um dia", relembrou Matt ao perfil How We Met, do Instagram. "Acabamos perdendo contato durante o ensino fundamental e, por sete anos, a única forma de sabermos como o outro estava era por meio dos cartões de natal que nossas famílias enviavam uma para outra", contou.

No ensino médio, eles voltaram a se encontrar por conta de um amigo em comum. "Com apenas duas semanas, já estávamos namorando. Nós continuamos saindo durante todo o ensino médio, mesmo que nós estivéssemos estudando em escolas diferentes. Nós continuamos juntos mesmo estudando em faculdades diferentes, em Estados diferentes. Nós fomos um casal até o 23 de maio de 2015, quando eu decidi fazer jus a minha promessa da pré-escola e fazer de Laura minha esposa", continuou.

Uma publicação compartilhada por The Way We Met (@thewaywemet) em Jun 19, 2017 às 4:42 PDT

O pedido de casamento foi bastante especial. Matt disse a Laura que os dois fariam um piquenique para comemorar o fim da faculdade dos dois, mas era mentira. "Durante toda a viagem até a escola onde estudamos o pré, ela me perguntou porque eu parecia tão ansioso. Eu ficava checando meu bolso quando ela não estava olhando para ter certeza de que o anel estava lá", Matt disse ao Huffington Post.

O casal então estacionou na frente da escola onde se conheceram. "Eu me ajoelhei enquanto meu irmão apareceu, tirando fotos. Laura ficou surpresa. Eu fiz uma declaração e disse por que eu queria me casar com ela, e ela disse sim!", relembrou Matt ao jornal. Em dezembro de 2016, Laura e Matt se casaram.