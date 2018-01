Casal norte-americano adota sete irmãos de uma vez

Jessaka e Josh Clark sempre quiseram ter filhos adotados Foto: Jenna Davis Photography/cedido por Jessaka Clark

Os norte-americanos Jessaka e Josh Clark, moradores de Geórgia, nos Estados Unidos, estão ganhando as redes sociais com algumas fotos que celebram o crescimento da família. O casal adotou, ao mesmo tempo, sete irmãos para fazer companhia ao único filho biológico, Noah.

Maria, Elizabet, Guillermo, Jason, Kristina, Katerin e James viviam há quatro anos em uma casa de passagem e foram adotados ao mesmo tempo. Segundo o canal WSB-TV, as crianças moram com os novos pais desde agosto do ano passado e ficaram por lá até o fim do processo de adoção.

Jessaka repetiu o gesto que seus pais fizeram: ela tem dois irmãos adotados.

"Meu marido Josh e eu sabíamos que queríamos adotar crianças. Decidimos isso antes de nos conhecermos", afirmou Jessaka à Fox News.

Na imagem acima, os jovens seguram um cartaz escrito: "Estávamos em uma casa de passagem por 1.359 dias, mas no dia 9 de maio, fomos adotados". O menino mais jovem é Noah, o filho biológico de Jessaka e Josh, que segura um cartaz onde diz: "Fui uma criança única por 1.426 dias. Mas, hoje, no dia 9 de maio, virei um irmãozinho".

Kristina, uma das filha, deixou a mãe feliz ao escrever na escola seu nome completo já com o novo sobrenome.

E hoje eles têm uma van para abrigar todo mundo:

No Facebook, a matriarca desta grande família compartilhou uma notícia da mídia local e passou uma mensagem de incentivo. "Somos abençoados por poder mostrar às pessoas a beleza que é adotar e por provocar a discussão sobre abrigos e pais adotivos", escreveu.