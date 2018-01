Casal dança coreografia quase perfeita de 'Dirty Dancing' na festa de casamento

Baby (Jennifer Grey) e Johnny (Patrick Swayze) dançam ao som de 'Time of My Life' Foto: Reprodução/Dirty Dancing

São muitos os casais que decidem ousar na hora da valsa e tocar uma música diferente. A dançarina Lindsay e o marido Richie Guarini levaram isso bem a sério e surpreenderam os convidados com uma interpretação quase profissional da icônica coreografia de (I've Had) The Time of My Life, do filme Dirty Dancing - Ritmo Quente.

"Era o meu filme preferido, e eu sempre tive essa ideia na cabeça desde que consigo lembrar. Aí a gente noivou e eu perguntei para o Richie se ele faria comigo, e ele concordou!", disse a noiva ao Huffington Post.

Eles dançaram durante mais de três minutos e recriaram praticamente todos os passos - inclusive os mais complicados. O vestido de Lindsay era curto e rodado, o que deixou a cena ainda mais parecida com a referência original.

Muitos convidados filmaram a dança, mas uma prima da noiva resolveu postar o vídeo no Facebook e o momento viralizou. Já são mais de 15 milhões de visualizações na rede. Assista: