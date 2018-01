Casal comemora aniversário de casamento com ensaio inspirado na década de 1980

Casal comemorou os dez anos de casamento de maneira divertida. Foto: Giggle Monster Photography/ Cedida por Steve VanHorn

Steve e Danielle VanHorn moram em Ohio, nos Estados Unidos, completaram 22 anos de casados recentemente e resolveram comemorar de um jeito criativo: com um ensaio fotográfico inspirado em tendências dos anos 1980.

Leia também: Casal que está junto há 68 anos faz ensaio fotográfico emocionante

"Nós rimos e nos divertimos muito. Nós não levamos a vida muito à sério", disse Steve à ABC News. "Nós pagamos as contas e fazemos coisas sérias, é claro, mas também nos divertimos muito juntos".

Figurinos para o ensaio foram comprados em loja de doações de roupas. Foto: Giggle Monster Photography/Cedida por Steve VanHorn

Com o aniversário de casamento chegando, em 22 de junho, Steve contou sobre a ideia do ensaio a sua mulher. Ela gostou da ideia, mas achou que ele havia esquecido - mas não. "Foi real mesmo. Eu deixei minha barba crescer por uma semana", contou Steve.

Antes do ensaio, Danielle foi até uma loja de doações de roupas para encontrar um figurino que se adequasse à proposta. "Eu vi um vestido verde e fiquei, tipo: 'Ai meu Deus, acho que isso me serve'. Eu experimentei e achei tão perfeito, tão 1980. Depois, eu encontrei sapatos verdes. Eu peguei uma roupa após a outra e tudo ficou muito bem junto", contou ela à ABC News.

O ensaio foi feito no quintal da casa do casal, e os vizinhos ficaram bastante surpresos com o que estava acontecendo. "Nós estávamos no jardim e os vizinhos que estavam dirigindo ficavam olhando surpresos para nós", relembra Steve.