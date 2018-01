Casal japonês combina roupas todos os dias e compartilha fotos no Instagram

Casal japonês compartilha looks 'combinadinhos' no Instagram. Foto: www.instagram.com/bonpon511/

O casal japonês que se identifica apenas como Bon e Pon está junto há 36 anos e fazem muito sucesso no Instagram. O motivo? Os 'looks do dia' deles, que estão sempre combinando.

Desde dezembro, o perfil é abastecido com fotos dos dois, que se casaram em 11 de maio de 1980. Bon e Pon têm mais de 60 anos e moram na cidade de Akita, no Japão - mas mostram que podem ser estilosos em qualquer idade. Confira algumas fotos:

