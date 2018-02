Casal transporta cama em ônibus para não pagar frete de loja

Danielle, que estava no ônibus, achou a situação tão inusitada que decidiu registrar o momento com uma selfie. Foto: Facebook/Danielle.recruta

Um casal de jovens levou um passageiro inusitado para a viagem de ônibus que fizeram no último fim de semana: uma cama de casal. Os dois haviam comprado o produto em uma loja do centro de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e precisavam levá-lo para a casa, mas o frete para entrega custaria quase R$ 100, preço que desagradou os dois.

A história foi relatada por outra passageira do veículo, Danielle Recruta, que registrou o caso curioso em seu perfil no Facebook. Ela contou que ajudou o casal a colocar a cama no corredor do ônibus. "A cama não atrapalhou ninguém a subir nem descer, nem andar pelo corredor e muito menos a sentar no ônibus".

Segundo ela, eles pagaram três passagens: uma para a mulher, uma para o rapaz e outra para a cama. Ela reclama na postagem que a região onde mora, o Jardim Catarina, é considerada um local de risco por muitas lojas, que acabam não oferecendo o serviço de entrega gratuitamente, o que obrigou o casal a usar o transporte público para levar o produto para a casa.

A história conquistou mais de 12 mil compartilhamentos e mais de 53 mil curtidas no Facebook. Confira o relato completo abaixo: