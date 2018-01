Casal abre presente que dizia 'não abrir até a primeira briga' depois de nove anos

Foto: Reprodução/Facebook

Kathy e Brandon Gunn estão casados desde 2007, mas um dos presentes da festa estava fechado até agora. Uma caixa com a frase 'não abrir até a primeira briga' foi entregue pela tia avó de Kathy, Alison.

"Claro que tivemos várias discussões, brigas e portas batidas durante os nove anos", escreveu Kate em um post no Facebook, compartilhado mais de 2 mil vezes. "Teve inclusive alguns momentos em que nós dois pensamos em desistir... mas nunca abrimos a caixa."

Segundo ela, o casal sempre achou que abrir o presente significaria um fracasso. "Para nós, significaria que não tínhamos o que era necessário para fazer nosso casamento dar certo", confessou Kate. Além disso, eles tinham receio de que precisariam do 'kit de emergência' em momentos mais difíceis. "E se essa não for a nossa pior briga? E se tiver uma pior no futuro e a gente não tiver a caixa?"

O casal acreditava que o conteúdo do presente seria a chave para salvar o casamento, ou pelo menos um bom conselho antigo da tia avó, casada há quase 50 anos. No fim das contas, o presente da tia Alison eram dois bilhetes e algumas notas de dólar. "Kathy, vá comprar uma pizza, camarões ou algo que vocês dois gostam. Prepare um banho de banheira", escreveu à sobrinha. "Brandon, compre flores e uma garrafa de vinho".

"Hoje, nós decidimos abrir a caixa, porque eu finalmente percebi que as ferramentas para criar e manter um casamento forte e saudável não estavam dentro da caixa - eles estavam dentro de nós", disse Kathy.

