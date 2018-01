Casais britânicos poderão fazer divórcio online

Procedimento mais prático também deve diminuir a documentação necessária Foto: Pixabay

ROMA (ANSA) - Os casais britânicos poderão dar entrada no pedido de divórcio de maneira online, sendo necessário apenas preencher um simples formulário, informou na quarta-feira, 1º, o ministério da Justiça do Reino Unido.

De acordo com a imprensa local, após o casal finalizar o preenchimento do formulário, a sentença é decretada em até seis semanas. O novo método está sendo testado em Nottingham, no leste da Inglaterra, mas a intenção é que em breve seja oferecido ao resto do país.

A iniciativa, que faz parte de um projeto piloto para a reforma do sistema judiciário britânico, permitirá a redução de tempo e documentos burocráticos para os trâmites do divórcio. No entanto, o formulário só poderá ser preenchido por aqueles que optam por um divórcio consensual. Casais que têm questões não resolvidas e bens materiais a serem dividos terão que acionar advogados.

Segundo o ministério, a ideia é "inteligente e adapta as perguntas e motivos das circunstâncias sobre o rompimento matrimonial". Além disso, resultará ao país uma economia de 250 milhões de libras esterlinas. (ANSA)