Cãozinho 'flamenguista', Mike Tyson ganha festa em bar e viraliza na internet

O cãozinho Mike Tyson em sua festa de aniversário Foto: Arquivo Pessoal / Rui Barbosa

Até que ponto você seria capaz de ir para deixar seu cãozinho feliz? Pois Rui Barbosa, morador de Manaus, no Amazonas, promoveu uma verdadeira festa para comemorar os três anos de Mike Tyson, cão da raça pinscher a quem carinhosamente chama de "filho".

Rui Barbosa contou ao E+ que o evento ocorreu no Bar do Metal, localizado na região da Alvorada, em Manaus, capital do Amazonas.

O cãozinho, que foi devidamente 'uniformizado' com correntes e ganhou um bolo temático do Flamengo, seu 'time do coração', parece ter sido apenas um pretexto para reunir amigos e pessoas da vizinhança em frente ao bar.

Em entrevista ao portal A Crítica, Rui conta que esta, porém, não foi a festa mais cara que já deu ao animal: chegou a gastar R$ 12 mil em um 'aniversário fora de época' durante o Festival de Parintins.

Confira algumas imagens da festinha abaixo!

Foto:

Aniversário do cãozinho Mike Tyson Foto: Arquivo Pessoal / Rui Barbosa

Aniversário do cãozinho Mike Tyson Foto: Arquivo Pessoal / Rui Barbosa

O cãozinho Mike Tyson e seu dono, Rui Barbosa Foto: Arquivo Pessoal / Rui Barbosa

