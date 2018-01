Cão resolve problemas de sono de garoto autista

Foto: Reprodução / Facebook

Tupper, um menino de três anos da cidade de Winnipeg, no Canadá, costumava ter muitos problemas para dormir. O garoto, que é autista, acordava gritando e assustado cerca de duas ou três vezes por hora, fazendo com que seus pais precisassem revezar turnos para acalmá-lo durante a noite.

Tudo começou a mudar quando a família resolveu adotar um labrador, carinhosamente chamado de Lego.

O cachorro então tornou-se um fiél companheiro do garoto, com quem dorme junto quase todos os dias. Desde então, o menino consegue ter noites tranquilas de sono.

"Lego teve um efeito calmante em Tupper. Ao invés de ficar gritando e correndo constantemente, ele está muito mais quieto, e capaz de sentar e se focar", revelou a mãe do garoto em entrevista ao Inside Edition. Ela também ressalta que o contato físico do animal com a criança ajuda a estimular a endorfina e serotonina de Tupper enquanto ele dorme, o que ajudaria na situação.