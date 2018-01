Cão é contratado para dar as boas vindas a clientes de hotel

Senhor Walker é um labrador de menos de dois anos Foto: Instagram / @parkhyattmelbourne

Um hotel na Austrália contratou seu primeiro funcionário canino. Senhor Walker, um labrador, ingressou no quadro de funcionários do Park Hyatt, em Melbourne, em julho de 2017.

Entre suas tarefas estão cumprimentar os hóspedes e ir a reuniões de clientes, noticiou o portal Mashable. Além disso, os hospedados em um dos quartos podem contar com a companhia do Senhor Walker em suas caminhadas ao redor do hotel.

O Park Hyatt de Chicago também tem seu embaixador canino. Parker é um pug carismático que “deu as boas vindas" a Walker nas redes sociais da rede de hotéis.

Confira as fotos desses dois bichinhos trabalhadores:

