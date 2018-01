Campanha de doação de sangue animal oferecerá exames gratuitos

Foto: Reprodução/Pixabay

Neste sábado, 3, o banco de sangue veterinário Sanimvet fará uma campanha de arrecadação de sangue animal. A ação será no Espaço PET do Ceret Tatuapé das 10h às 16h e tem apoio da Pet Care. Depois de doar sangue, os animais ganham uma avaliação física e um check-up laboratorial com hemograma completo, perfil renal e hepático, pesquisa direta de hematozoário, além de sorologia para os principais agentes transmissíveis pelo sangue.

Para que o pet possa doar, ele precisa ter de 1 a 7 anos, mais de 25 kg, ser dócil, estar saudável, ser vacinado e vermifugado, ter pulgas e carrapatos controlados e, se for fêmea, não pode ser gestante. O jejum necessário é de, no máximo, 2 horas.

Serviço:

3 de dezembro das 10h às 16h

CERET - Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador

Rua Eleonora Cintra, alt. Do n°1.315, portaria 6, Tatuapé.