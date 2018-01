Campanha da Prefeitura gera polêmica sobre assédio no carnaval

Bloco de carnaval no centro do Rio de Janeiro no sábado, 19 Foto: FABIO MOTTA/ESTADAO

Um post da campanha Existe Folia em SP, da Prefeitura de São Paulo, causou polêmica no Facebook na tarde de quarta-feira, 22. A publicação faz referência ao meme 'Já acabou, Jéssica?', em que duas garotas brigam e uma delas 'dá a volta por cima' depois de ser agredida.

A Prefeitura descreve na ilustração que "Briga estraga a folia. Agora é paz, amor e carnaval!". No entanto, o texto do post incomodou muita gente: "Bater de frente não tem que ser só tiro, porrada e bomba. O negócio é deixar pra lá e sambar na cara da sociedade, porque briga no carnaval não está com nada. Aproveite para marcar a sua amiga "Jéssica" e avisar que agora é só paz, amor e folia!", escreveu o órgão nas redes sociais. Muitas das críticas ao post defendiam que, em caso de assédio ou violência, as 'Jéssicas' não devem ficar caladas, mas sim lutar pelos seus direitos.

Veja o post e os comentários:

Depois da polêmica, a Prefeitura fez um novo post no Facebook, pedindo desculpas e afirmando que "repudia qualquer atitude de assédio, agressão ou violência e incentiva as vítimas a não se calarem." Veja o post completo: