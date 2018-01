Caminhão com enguias sofre acidente e deixa pista e carros sujos 

No último domingo, 9, uma menina de 14 anos do Texas, EUA, morreu após usar o celular, que estava conectado à tomada, enquanto tomava banho de banheira. Segundo sua família contou à revista People, ela foi eletrocutada. Em março, outro acidente do tipo aconteceu na Inglaterra. Na época, uma representante da Sociedade Real de Prevenção de Acidentes do país afirmou que casos como esses são raros, mas que qualquer aparelho eletrônico no banheiro pode trazer riscos.

Foto: Pixabay