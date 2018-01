Caixa de supermercado ajuda idoso a contar dinheiro e relato viraliza

Idoso tem dificuldade para contar dinheiro e é ajudado por atendente de caixa de supermercao. Foto: Facebook.com/spring.bowlin

O relato sobre a geneorisdade e atenção de uma atendente de caixa de supermercado ajudando um cliente idoso a contar o dinheiro para efetivar o pagamento está chamando a atenção da internet. "Esquecemos como é amar o outro", disse a atendente.

O consumidor Spring Herbison Bowlin, que estava atrás do idoso, foi quem relatou a cena em seu Facebook. Ele conta que estava na fila do caixa do supermercado quando viu um senhor tirando meodas do bolso para fazer o pagamento. No entanto, suas mãos tremiam, ele estava confuso e não sabia contar o dinheiro. "Sinto muito", dizia.

Segundo a publicação, neste momento a funcionária tocou as mãos do cliente e começou a ajudá-lo a contar as moedas. "Isso não é um problema, querido. Contaremos o dinheiro juntos".

Quando a contagem foi feita e o pagamento concluído, o senhor seguiu seu caminho.

Bowlin ainda conversou com a atendente, e a agradeceu pela paciência com o idoso. "Você não deveria me agradecer. O que está errado no mundo é que nos esquecemos como é amar o próximo".

A publicação, do dia 9 de novembro, ultrapassou os 58,5 mil compartilhamentos e já tem mais de 113 mil curtidas no Facebook.