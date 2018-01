Café japonês tem camas para clientes tirarem cochilo 

Café funciona por tempo limitado em Tóqui Foto: Pixabay/ Unsplash

Para comemorar o Dia Mundial do Sono, no último dia 17, uma loja da Nescafe em Tóquio fez uma parceria com uma marca de camas, a France Bed, para abrir um café temporário no distrito de Harajuku.

O estabelecimento é feito para que as pessoas durmam por duas horas em alguma das dez camas do café. Para que os clientes possam dormir, eles precisam pedir pelo menos um prato do cardápio.

Eles oferecem um café descafeinado antes do cochilo e um normal para quando a pessoa acordar. Para não haver interrupções durante o sono, há fones de ouvido na cama.

O local fica aberto até o dia 26 de março.

Veja fotos de clientes no café japonês: