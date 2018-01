Cães participam de marcha pelo casamento homoafetivo na Austrália

Cães usaram gravatas e roupas com as cores que simbolizam a causa LGBTQ. Foto: Instagram/@edytamadyda

Cerca de 30 mil pessoas marcharam em prol do casamento homossexual na Austrália no último domingo, 10, antes de uma votação nacional sobre o assunto. Mas o que chamou mais atenção no movimento foi a quantidade de cachorros 'engajados' na causa.

Vários cães, de diferentes raças, apareceram nas ruas com gravatas, roupas e até o pelo nas cores do arco-íris, símbolo LGBTQ.

No Instagram, as pessoas fizeram questão de compartilhar o look dos bichinhos.

Reginald knows what's up. ❤️ #voteyes #marriageequality #dogs4equality #sydney Uma publicação compartilhada por Shannon Connellan (@shanconnellan) em Set 10, 2017 às 9:24 PDT

Rainbow doge for equality: So rainbow, how equal. #doge #dog #rainbow #equality #marriageequality #yesforequality #istandwithyou Uma publicação compartilhada por Michael Angelo (@fkhmichael) em Set 10, 2017 às 8:08 PDT

Doggies for #marriageequalityaustralia Uma publicação compartilhada por Judith O'Sullivan (@osullivanjudith) em Set 10, 2017 às 2:33 PDT

Os organizadores da marcha disseram que o evento foi a maior manifestação LGBTQ da história australiana, conforme declaração à ABC.

O evento foi realizado depois que o Supremo Tribunal da Austrália proferiu uma decisão para permitir que o governo federal realizasse um plebiscito sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

A pesquisa, não obrigatória, fará a seguinte pergunta: 'A lei deveria ser mudada para permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo?'. O resultado será anunciado no dia 15 de novembro. Até lá, talvez surjam mais alguns cães de arco-íris.

