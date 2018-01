Cadelinha resgatada não consegue parar de 'sorrir' depois de tosa

Holland foi tosada e agora consegue brincar, correr e andar com mais liberdade Foto: Facebook/ @TrioAnimalFoundation

Coberta de terra, cheia de nós e com a pele irritada. Foi assim que a cadelinha Holland apareceu em um abrigo para animais em Chicago, nos Estados Unidos, em setembro deste ano.

O site The Dodo relata que a Trio Animal Foundation decidiu pegá-la e libertá-la de todo aquele pelo. No entanto, as tesouras comuns para animais não foram capazes de fazer o trabalho direito. Desacostumada com o toque humano, Holland precisou ser sedada e levada a um veterinário para uma tosa especial.

Livre dos nós e do pelo sujo, a cadelinha voltou a brincar, pular e até andar normalmente. Depois de algumas semanas de adaptação com o cão-terapeuta do abrigo, ela se acostumou a ficar perto de outros animais e, no início de novembro, pôde ser adotada. Agora, a pequena não para de "sorrir".

Confira algumas fotos da transformação de Holland:

