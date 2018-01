Cadelinha Marnie agora é voluntária em hospital infantil

Foto: Reprodução/Instagram @marniethedog

Marnie faz a alegria de mais de 2 milhões de pessoas que a seguem no Instagram. Resgatada já adulta, a cadelinha tem uma deficiência que a faz ficar sempre com a língua de fora, sua marca registrada. Agora, além de divertir seus seguidores, ela também vai alegrar o dia das crianças internadas no California Children's Hospital - Los Angeles.

Ela faz parte da equipe de cães de terapia, que são treinados e interagem com os pequenos para aliviar dias difíceis e distraí-los em momentos de dor.

São mais de 100 cachorros com esta função. Eles visitam todos os pacientes, exceto os que estão em cirurgia.

Got my drivers license today Uma foto publicada por Marnie The Dog (@marniethedog) em Fev 3, 2017 às 10:59 PST

Marnie não perdeu a oportunidade de usar uma legenda engraçadinha: "Tirei minha carteira de motorista hoje".