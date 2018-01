Cadelinha de Maria Gadú se empolga ao ouvir a 'mamãe' cantando

A cadelinha Amora assiste à entrevista da 'mamãe' Maria Gadú ao E+ Foto: Arquivo pessoal

Maria Gadú esteve na redação do E+ na tarde desta sexta-feira, 2, e participou de uma entrevista ao vivo através de nossa fanpage no Facebook para falar do DVD de Guelã. Entre os fãs que participaram da transmissão, uma em particular chamou a atenção: Amora.

A cadelinha de três anos que aparece acima é 'filha' de Gadú. Enquanto a cantora apresentava Tecnopapiro, música presente no DVD, sua esposa, Lua, recebeu a foto de Amora assistindo sua 'mamãe', toda empolgada.

"Ela é a minha melhor amiga", disse Gadú. "Todas as vezes que a Amora vê a Maria na TV ela fica toda feliz e não desgruda os olhos. Fica hipnotizada", completou Lua.

O DVD de Guelã está disponível para streaming desde ontem. A previsão de chegada às lojas é dia 8 de dezembro.

Veja a entrevista completa: